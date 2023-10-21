Kanseri önlüyor tansiyonu düşürüyor. Hasadı yeni başladı. Tarlada 7 markette 40 TL

Türkiye’nin satsuma mandalinasının merkezi İzmir'in Seferihisar ve Gümüldür'de hasat sezonu başladı. Kanser önleyici özelliklere sahip olan mandalina tansiyonu da düzenliyor. Mandalina tarlada kilosu 7 TL marketlerde 40 TL'ye satılıyor.

KAYNAK: İHA
Kanseri önlüyor tansiyonu düşürüyor. Hasadı yeni başladı. Tarlada 7 markette 40 TL

İHA'nın haberine göre, sonbahar ve kış aylarında doğal C vitamini deposu olan, grip ve soğuk algınlıklarına karşı kalkan görevi gören, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren, kokusu ve aromasıyla ağızlarda enfes bir tat bırakan satsuma mandalinada hasat ve ihracat zamanı geldi.

Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Seferihisar ve Gümüldür'de üreticiler hasata başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüldürlü mandalina üreticisi Hikmet Kurt, "İlkokulu bitirdikten sonra babamla beraber bahçelerde çalışmaya başladım. O zamandan beri narenciye üreticisiyim. Bu sene mahsul çok güzel. Gümüldür mandalinası bir tane, ince kabuğuyla ve görüntüsüyle" ifadelerini kullandı.

Fiyatlara değinen Gümüldürlü mandalina üreticisi Ümran Cevizci, "Geçen sene 6.5 liradan vermiştik. Bu sene 7.5-8.5 lira arası satılıyor. Dünyanın en güzel mandalinası satsuma mandalinası bunun sebebi bu mandalina Japonya'nın satsuma adasında birde Gümüldür ve Seferihisar çevresinde yetişmektedir" ifadelerini kullandı.

"PARAYI KOMİSYONCULAR KAZANIYOR"

Satsuma mandalinasının faydalarından bahseden Gümüldürlü mandalina üreticisi Nilgün Kurt, "Yıllarca çalıştıktan sonra babamın toprağına geldim. Çünkü burada turuncu bir altın var. Bu topraklarda satsuma çok güzel yetişiyor. Satsuma asla yediğinizde şişlik yapmaz ve bol C Vitamini vardır" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin fiyatlar konusunda zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Seferihisar Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ, "Seferihisar'da satsuma mandalinası üretilmektedir. Bölgemizde toplam 40.000 ile 42.000 ton arası mandalina üretimi beklemekteyiz. Fakat geçen yıl 5 TL 6,50 TL arasında satılan mandalina bu yıl 7 TL civarında. Ve çiftçilere fiyat üzerinden rahatsız ve zor günlerden geçiyor" dedi.

Gülbağ "Yüzde yüz imalat fiyatı artmakta, işçilik artmakta fakat narenciyemiz fiyat olarak artmamakta. Raflarda fiyatlar ayrı bahçede fiyatlar ayrı şöyle mandalina 7 TL-8 TL alınan mandalina tezgahlarda 30-40 TL arası satılmakta. Üretici değil aradaki komisyoncular halciler para kazanıyor" ifadelerini kullandı.

MANDALİNANIN YARARLARI

Mandalina, vücuda pek çok faydası olan ve insanlar tarafından tüketilmesi gereken içerisinde C vitamini, güçlü antioksidan ve su bakımından zengin bir kış meyvesidir. Ayrıca potasyum ve B vitaminleri gibi farklı vitamin ve mineralleri de içermektedir. Meyve kabukları ile pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu flavonoidler gibi antioksidanlar bakımından güçlü ve bağışıklık sistemini desteklemektedir.

Mandalina içerisinde bulundurduğu yüksek lif oranı ile sindirim sistemine fayda sağlar ve uzun süre tokluk hissi verir. Kilo kontrolüne yardımcı olabilir. İnsan sağlığına ve vücuda olumlu etkileri çok fazla olan mandalinanın faydaları şu şekildedir:

--A vitamini özelliği ile göz sağlığını korur

-C vitamini bakımından zengindir

-Kemik gelişimine katkı sağlar

-Ameliyat sonrası yaralarda iyileşmeyi hızlandırır

-Kalp hastalığına neden olan risk faktörlerini azaltır

-Vücuttaki kolajen miktarını dengeler

-Yüksek bir antioksidan kaynağıdır

-Flavonoidler açısından zengindir

-Bağışıklık sistemine fayda sağlar

-Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı destekler

-Kalp sağlığına faydalıdır

-Tansiyonu düzenler

-Yüksek kolesterole fayda sağlar

-Kanser önleyici özelliklere sahiptir

-Tümörlerin büyümesini ve yayılması engeller

-Cilde fayda sağlar ve yaşlanmayı geciktirir.

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