Kanseri önlüyor yok ediyor. Mucize ot ortaya çıktı

Kadıntuzluğu otunun ölümcül olan neredeyse kanserin tüm türlerini önlüyor ve tedavi ediyor olması dikkat çekti.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Kanseri önlüyor yok ediyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kadıntuzluğu otu; Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.

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KADINTUZLUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır.

Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir. Ayrıca 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak konarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

Hamileler kadıntuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır.

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KADINTUZLUĞU OTU NEDİR?

Yabani, çalı eklinde, sarı çiçekli bir ağaçtır. Kökü acıdır. Yaprakları ve yemişi tatlıdır.

Seyrek ormanlarda bulunur. Boyu 2-3 metre arasındadır.

Meyvelerinde bol miktarda C vitamini vardır. Meyveleri, kabukları ve kökü kullanılır.

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