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Profesör uyardı: Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, “Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:59
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Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir

Profesör uyardı: Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir
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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kanser tedavisinin çok yönlü olduğunu ifade eden Prof. Dr. İdris Yücel, “Kanserde hücreler ölmüyorlar, kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Bu hücre ölümü belli bir düzen ve hiyerarşi içinde oluyor yalnız kanserde bu hücreler ölmüyorlar ve kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Kanser tedavisi çok yönlüdür, her kanseri türü, organı hücre yapısına göre tedavisi değişir. Tedavi yöntemleri çok çeşitli cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon terapi, biyolojik ajanlar, akıllı ilaçlar gibi çok seçenek var. Bazen kombine olarak kullanılır bazen de biri odaklı ilerlenebilir” diye konuştu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, “Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur. Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilemez. Kanser tedavisinde bunca yıldır yeni tedaviler geliştiriliyor, kanserin ot ile bir tedavi süreci yoktur” dedi.

KANSER ÇOK ÇEŞİTLİ BELİRTİLER GÖSTEREBİLİR

Kanserde genetik faktörlerin, çevre faktörlerinin, hormonal faktörlerin, viral faktörlerin ve bakterilerin rolünün olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, “Kadınlarda meme kanseri erkeklerdeyse prostat kanseri daha sık görülür. Kanser her evrede tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yalnız erken evrenin tedavisi daha kolaydır. Tedavi; kanser cinsi, organ türü, yerine ve evresine göre değişir. Erken evrede tedavi önemlidir yalnız bazı kanser türlerinde ileri evrede tedavi mümkündür. Kanser çok çeşitli belirtiler gösterebilir. Hangi organa ait bir kanser olduğuna bağlıdır. Örneğin her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalanma riski var. Meme dışarda bir organ olduğu için kadınlarımızın yakalama şansı daha büyük. Tarama yöntemleri de mevcut. Ailede kolon kanseri varsa kolonoskopi ile tarama yapılabilir. 50 yaşını geçmiş herkes aslında kolonoskopi yaptırabilir” şeklinde konuştu.

KANSER SADECE BİTKİLERLE TEDAVİ EDİLMEZ

Kanserli hastanın çevresi ile ilişkisine değinen Dr. Yücel, “Hasta, çevresiyle ilişkisini sınırlandırmamalıdır. Yalnız hasta kemoterapi alıyorsa bağışıklık sistemi zedeleniyor, bu da kişinin bağışıklığının düşmesine neden oluyor. Bu durumda fazla insanla temas sonrası enfeksiyon kapabilir bu nedenle bir kısıtlama söz konusudur. Yoksa kişi kanserinden dolayı çevresinden hayattan soyutlanmamalı, tam tersi hayatın içinde olmalıdır. Beslenme şekli olarak eti makul seviyede, yağı az miktarda tükettiğimizde ve yeşilliğe ağırlık verdiğimizde çeşitli kanserden korunabilirsiniz. Beslenme alışkanlıkları kanserin korunmasında önemli. Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur. Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilemez. Kanser tedavisinde bunca yıldır yeni tedaviler geliştiriliyor, kanserin ot ile bir tedavi süreci yoktur” ifadelerini kullandı.
 

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