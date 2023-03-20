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Aydemir Akbaş: Sosyal medyada beni üç kez öldürdüler

Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, bir restoranın açılışına katıldı. Akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu sağlığı hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:15
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Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş: Beni üç kez öldürdüler

Aydemir Akbaş: Sosyal medyada beni üç kez öldürdüler
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş,  Dönerci Serkan’ın Mutlu Et Kebap ve Kahvaltı salonunun açılışına katıldı.

Akciğer kanseri tedavisi gören Akbaş “Kanserde 2. kemoterapiye girdim. Toplamda altı tane kemoterapiye gireceğim. Sonrasına bakacağız. Doktorum, Türkiye’nin en iyi doktoru. O baktı bana, şimdi de beni tedaviye soktu. Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Sonra da bakacaklar işte.” dedi. 

 

"AİLEM BİLE BİLMİYORDU"

Hastalık sürecinde kendisine yapmayanlar ile ilgili “Benim huyumu biliyorlar. Ben kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım sosyal medyada açıklama yaptım sonra. Ulan beni üç kere öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet bu durumda. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim.” dedi.

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