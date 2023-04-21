Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş'ın yeni projesi belli oldu

En son Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, Murat Uygur’un uyuşturucuyla mücadele için farkındalık oluşturmak amacıyla çekeceği film ile beyaz perdeye dönüş yapıyor.

Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş'ın yeni projesi belli oldu

Atlattığı gırtlak kanseri sonrası ikinci kez kanserle mücadele sürecine giren Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı. Akciğer kanseri olan ve dördüncü kemoterapi için hastanede tedavi gören 87 yaşındaki sanatçı, ''İlkini yendim, bunu da yenerim. Bu tarz şeyler için moral motivasyon çok önemli. Ee o da bende var. Biraz kilo verdim ama onu da hallederiz'' demişti.

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EMEKLİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜNÜ CANLANDIRACAK

Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisiyle izleyici karşısına çıkan Aydemir Akbaş'ın yeni projesi belli oldu.

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Usta oyuncu, yönetmen koltuğunda Murat Uygur’un oturduğu, uyuşturucuyla mücadele için farkındalık oluşturmak amacıyla çekilecek 'Umut Film' adlı yapımda emekli bir istihbarat müdürünü canlandıracağı öğrenildi.

ÇEKİMLERE EYLÜL AYINDA BAŞLANACAK

Uygur, film için ilk görüştüğü ve anlaştığı iki ismin Aydemir Akbaş ile Özgür Aksoy olduğunu duyurdu. Senaryosu tamamlanan 'Umut Film' isimli polisiye filmin çekimlerine eylül ayında başlanacak.

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Film, uyuşturucu ile mücadele eden emekli bir istihbarat müdürü olan Aydemir Akbaş'ın elindeki önemli bilgileri narkotik polisleriyle paylaşarak nasıl operasyon yapılacağı konusunda polise yardımcı olması üzerine odaklanıyor. Oyuncu Özgür Aksoy ise filmde narkotik komiserini canlandıracak. Yönetmen Uygur, filmin amacının gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.

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