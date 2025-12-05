Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıklayarak takipçilerini endişelendirmişti. Ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

KANSERLE MÜCADELE ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

İki aydır rektum kanseriyle mücadele ettiğini söyleyen Vahapoğlu, şu ifadelere yer vermişti:

''Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım.''

Sözlerinin devamında da Vahapoğlu, ''Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek'' ifadelerini kullanmıştı.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ!

Vahapoğlu, sağlık durumuna dair yeni bir paylaşımda bulundu. Hastanede dördüncü kemoterapi uygulamasını aldığını söyleyen Ece Vahapoğlu, tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

Ece Vahapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4'üncü kemoterapiyi aldım ve eve döndüm. Bir hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak: MR görüntüleme ve belki kolonoskopi… Tedavimin gidişatı için…"