Kansızlığı önleyen bitkiler nelerdir? Uzmanlar açıkladı

Kansızlık, yani anemi, vücutta yeterli sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin bulunmaması durumudur ve bu, oksijenin dokulara etkin bir şekilde taşınmasını engellediği biliniyor.

Uzmanlar, kansızlığı önlemek ve tedavi etmek için beslenme düzeninde bazı bitkisel gıdaların ve besinlerin önemine dikkat çekti.

Kansızlığa iyi gelen besinler arasında C vitamini açısından zengin olan portakal suyu ve limon gibi meyveler bulunmakta.

C vitamini, demir emilimini artırarak kansızlıkla mücadelede yardımcı olur.

Ayrıca, brokoli gibi lifli ve antioksidan özellikli sebzelerin de kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasına yardımcı olduğu belirtildi.

İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların önerilerine göre, kereviz ve kuru üzüm gibi besinler de kansızlığı iyileştirmede etkili olduğu biliniyor.

Kereviz, kan değerlerinin düşmesini önlerken, kuru üzüm demir içeriği ile kansızlığı ve kansızlığa bağlı sorunları önlemeye yardımcı olur.

Uzmanlar; Bitkisel olarak çay formuyla tüketilebilecek ve kansızlığı önleyebilecek C vitamini içeriği yüksek çaylar arasında nane çayı, papatya çayı, ısırgan otu çayı, adaçayı ve kuşburnu çayı gibi bitkisel çayları saydı.

Bu bitkisel çaylar, hem demir emilimini destekler hem de genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sunar.

Kansızlıkla mücadelede, demir emilimini artıran ve kan yapımını destekleyen yiyeceklerin tüketilmesi önemli olduğu bildirildi.

Bu yiyecekler arasında kuru incir de yer alır ve kahvaltıda veya ara öğünlerde tüketildiğinde kansızlığı ve etkilerini önlemeye yardımcı olur.

Bu bilgiler ışığında, kansızlıkla mücadelede doğru beslenme ve bitkisel desteklerin önemi açık olmasıyla dikkat çekti.

Ancak, herhangi bir beslenme değişikliği veya bitkisel tedaviye başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması önerildi.