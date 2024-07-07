Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Artık sınırlama getirilecek

AK Parti, devletin mali disiplinini güçlendirmek ve kamu harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla hazırlanan yeni yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iletti. Bu teklif, kamu giderlerinin daha etkin yönetilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için 32 ayrı kanun ve kararnamede değişiklik öngörüyor.

AK Parti'nin sunduğu bu yasa tasarısı, parti milletvekillerinin ortak imzasını taşıyor ve tasarruf önlemlerini içeren geniş kapsamlı bir düzenleme paketi niteliğinde. Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin kamu kaynaklarının daha aktif ve verimli kullanılmasını amaçladığını ve yeni yasa teklifinin bu yönde önemli adımlar içerdiğini belirtti.

BİRDEN FAZLA YERDEN ÜCRET ALINAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, hem özel hem de kamu sektöründe fark gözetmeksizin tüm kurumların yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulları ile diğer benzer yapıdaki organlarda görev yapan kişilere, görevlerinin iç veya dış yapılarına bakılmaksızın yalnızca bir görev için ödeme yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, bu görevler kapsamında verilen huzur hakkı, maaş, bonus ve diğer tüm ödemelerin aylık net toplamı, 108 bin gösterge sayısının memur maaş katsayısıyla çarpılması sonucunda elde edilen meblağı aşamayacak şekilde sınırlandırıldı.

ÜST SINIR 92 BİN LİRA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çoklu maaş sınırlamasına ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Güler, özel şirketlerde devlet hissesi bulunan ve devlet adına görev yapan kurumlar için belirlenen ücretlerin Genel Kurul kararlarına göre değişmeyeceğini belirtti.

Ancak, bu kurumlardan alınan maaşların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir hesap üzerinden yönetileceğini ve bu sayede devlet hazinesine ek gelir sağlanacağını ifade etti. Yapılan bu yeni düzenleme ile birlikte, hizmet karşılığı ödenen ücretlerde üst limit olarak 92 bin lira belirlendi. Bu miktarın üzerindeki her türlü ödeme, huzur hakkı veya görev tazminatı gibi ek gelirlerin doğrudan hazineye aktarılacağı açıklandı.