Kanyonda mahsur kaldılar! 5 gün sonra kurtarıldılar

Serdar Kurtalan, Bukay İnce, Erdal Özaslan, Yılmaz Ergül ve Şenol Demir isimli doğa tutkunları, saat 22.30'da acil servisleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD'dan oluşan kurtarma ekipleri derhal harekete geçti.

Yerel halkın da destek verdiği yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda, ilk olarak 2 kişiye, daha sonra kalan 3 kişiye ulaşıldı. Tüm bireylerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi ve önlem olarak en yakın hastaneye nakledildiler.