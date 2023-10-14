Kapadokya hatırası neredeyse canına mal oluyordu

Kapadokya’da gün batımını izlemek için Ankara'dan gelen Mehmet Sarıöz, fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düşüp yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kapadokya hatırası neredeyse canına mal oluyordu

Kapadokya bölgesinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesi Kızılçukur mevkisinde meydana gelen olayda, Kapadokya'ya gün batımını izlemek için gelen Mehmet Sarıöz, yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK UĞRUNA CANINDAN OLUYORDU

Olaya tanık olan kişiler Sarıöz’ün fotoğraf çekinmeye çalışırken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten kayalıklara düştüğünü belirtti.

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