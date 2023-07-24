Kapadokya Platformu’ndan baraj çağrısı

Kapadokya Platformu üyesi Ahmet Erdemli, Nevşehir’deki Avanos Ayhanlar Barajı’nın kapalı baraj yapılması için çağrıda bulundu.

Kapadokya Platformu’ndan baraj çağrısı

Editör: Osmancan Erok

Nevşehir’deki Avanos Ayhanlar Barajı’ndan motorla su çekerek tarlalarını sulayan köylülerle bir araya gelen Kapadokya Platformu üyesi Ahmet Erdemli, köylülerin çağrılarını duyurdu:

Kapadokya Platformu olarak Nevşehir /Avanos Ayhanlar Barajındaydık.

Buradaki köyler bölgenin sebze ihtiyacını karşılarlar ancak sebze maliyetine en çok etki eden sulama yaparken barajdan gelen suyun tarlalara motorlarla yakıt yakarak çekilmesidir. 15 yıl önce koca baraj yatırımını yapan devlet çok daha ucuza mal olacak boru hatlarını döşeyip vana ile sulama yapma sistemini kurmadığından suyun fazlası Irmağa akıp gidiyor, üretici de motor kullanarak su çekmek zorunda kalıyor. Biz köylülerle beraber platform olarak ilimizin yetkililerini milletvekillerini biçerdöverlere binip poz vermek yerine gelip gerçek sorunları çözmeye davet ediyoruz.

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