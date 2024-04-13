Kapadokya'da trafik çilesi başladı. Tatil sefası bitti cefası başladı

Bayram tatili dolayısıyla Kapadokya’yı tercih eden yerli turistler sayesinde bölgedeki oteller tam kapasiteye ulaştı.

9 günlük bayram tatilinin son günlerine gelindiğinde, eve dönmek için yola çıkan tatilciler trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Nevşehir-Ürgüp karayolunda trafik, zaman zaman durma noktasına geldi ve bu durum drone ile kaydedildi. Trafik yoğunluğu, bazı noktalarda 5 kilometreye kadar ulaştı ve bayram boyunca devam etti.

Kapadokya’da tatil yapmayı seçen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının büyüleyici manzarasını izlediler ve gün boyunca peribacalarını ve tarihi alanları keşfettiler.