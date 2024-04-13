Kapadokya'da trafik çilesi başladı. Tatil sefası bitti cefası başladı

Kaynak: İHA
Kapadokya'da trafik çilesi başladı. Tatil sefası bitti cefası başladı
UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan ve peribacaları, ilginç kaya formasyonları, muhteşem vadileri, yer altı şehirleri ve yer üstü kaya yapıları ile tanınan Kapadokya’dan bayram tatilinin bitmesiyle birlikte eve dönüş telaşı başladı.

Bayram tatili dolayısıyla Kapadokya’yı tercih eden yerli turistler sayesinde bölgedeki oteller tam kapasiteye ulaştı.

9 günlük bayram tatilinin son günlerine gelindiğinde, eve dönmek için yola çıkan tatilciler trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Nevşehir-Ürgüp karayolunda trafik, zaman zaman durma noktasına geldi ve bu durum drone ile kaydedildi. Trafik yoğunluğu, bazı noktalarda 5 kilometreye kadar ulaştı ve bayram boyunca devam etti.

Kapadokya’da tatil yapmayı seçen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının büyüleyici manzarasını izlediler ve gün boyunca peribacalarını ve tarihi alanları keşfettiler.

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