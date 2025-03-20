Kapadokya'daki peribacaları kar yağışıyla beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumları, karla kaplanmış çiçeklerle birleşerek büyüleyici görüntüler sundu. Yerli ve yabancı turistler, bu nadir görülen manzarada fotoğraf çekerek vadilerde yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Norveçli turist Peter Brox, arkadaşıyla birlikte bölgeyi ziyaret ettiğini ve karlı manzaranın kendileri için beklenmedik bir sürpriz olduğunu belirterek, "Burada alışılmışın dışında yapılar var. İlk kez geliyorum ve gördüğüm manzara gerçekten büyüleyici" dedi.

Hindistanlı turist Depak Nath ise Türkiye'ye ilk ziyaretinde unutulmaz anılar biriktirdiğini ifade ederek, "Sıcak hava balon turuna katılmayı çok istiyorduk ancak hava şartları nedeniyle iptal oldu. Kapadokya, yaşadığım yere göre çok soğuk ama bu havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Mart'tan bu yana yapılamayan sıcak hava balon turlarının yarın da gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.