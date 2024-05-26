Kapağı açık rögara düşen hayvanı itfaiye kurtardı

Olay, İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ konutları mevkiinde yaşandı.

Şerafettin Bozan, kurban için beslediği 200 küçükbaş hayvanı ahıla götürürken hayvanlardan biri kapağı açık bırakılan rögara düştü. Olayın arkına varmayan sürü sahibi, sürüyü ahıla götürmeye devam etti.

Rögarın yanından geçen vatandaşlar hayvanın sesini duyunca jandarma ve itfaiyeye olay ihbar edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki rögara düşen küçükbaş hayvanı yoğun uğraşlar sonucu halatla yukarıya çekerek kurtardı.

Ekipler, kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. Sürü sahibi Şerafettin Bozan ise küçükbaş hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.