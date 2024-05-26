Kapağı açık rögara düşen hayvanı itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Kapağı açık rögara düşen hayvanı itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık olan rögara düşen küçükbaş hayvan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ konutları mevkiinde yaşandı.

Şerafettin Bozan, kurban için beslediği 200 küçükbaş hayvanı ahıla götürürken hayvanlardan biri kapağı açık bırakılan rögara düştü. Olayın arkına varmayan sürü sahibi, sürüyü ahıla götürmeye devam etti.

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Rögarın yanından geçen vatandaşlar hayvanın sesini duyunca jandarma ve itfaiyeye olay ihbar edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki rögara düşen küçükbaş hayvanı yoğun uğraşlar sonucu halatla yukarıya çekerek kurtardı.

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Ekipler, kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. Sürü sahibi Şerafettin Bozan ise küçükbaş hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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