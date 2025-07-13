Kapakta Osayi-Samuel var!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kapakta Osayi-Samuel var!

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, yeni takımı Birmingham City ile ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı lacivertli kulüpten ayrılan, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri gerçekleştiren ancak İngiltere Championship takımlarından Birmingham'la anlaşan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Nijeryalı sağ bek, Birmingham City'nin hazırlık maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında oyuna dahil oldu.

20 dakikada iyi bir görüntü verirken Birmingham City de galibiyet paylaşımını Osayi-Samuel ile yaptı.

Son Haberler
Dev şirket konkordato ilan etti! 7 gün süre verildi
Dev şirket konkordato ilan etti! 7 gün süre verildi
Bayburt yaz sıcaklarını yaşıyor
Bayburt yaz sıcaklarını yaşıyor
Kokarca ile mücadeleye kükürt ve samuray arı müdahalesi
Kokarca ile mücadeleye kükürt ve samuray arı müdahalesi
Hesaplar yumruklarla ödendi! Ücrete itiraz ettiler
Hesaplar yumruklarla ödendi! Ücrete itiraz ettiler
MHP'de açılım isyanı! İstifalar başladı
MHP'de açılım isyanı! İstifalar başladı