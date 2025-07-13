Kapakta Osayi-Samuel var!

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı lacivertli kulüpten ayrılan, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri gerçekleştiren ancak İngiltere Championship takımlarından Birmingham'la anlaşan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Nijeryalı sağ bek, Birmingham City'nin hazırlık maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında oyuna dahil oldu.
20 dakikada iyi bir görüntü verirken Birmingham City de galibiyet paylaşımını Osayi-Samuel ile yaptı.
Thanks for coming, @SevillaFC_ENG. ???? pic.twitter.com/sCrQa2ASUm— Birmingham City FC (@BCFC) July 12, 2025