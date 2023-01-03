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Bir saatte reflü tedavisi

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan, bir saatte gerçekleşen reflü tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:36
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Kapalı ameliyat ile bir saatte reflü tedavisi

Bir saatte reflü tedavisi
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İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan, Reflü hastalığı hakkında bilgilendirdi.

Reflü hastalığının midedeki içeriklerin diyafram açıklığından yemek borusuna doğru geri kaçması neticesinde meydana gelen semptomlarla belirtiler gösterdiğini ifade etti.

“KARIN İÇİNDEN MİDE İLE YEMEK BORUSU ALT UCUNUN TIKANMAYACAK ŞEKİLDE DARALTILMAKTADIR”

Doç. Dr. Borazan sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Reflü hastalığından muzdarip kişilerde genellikle, mide ekşimesi, mide içeriğinin ağıza gelmesi, geğirme, göğüste yanma, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, öksürük sıklıkla görülmektedir. Reflü uzun süre tedavi edilmediğinde yemek borusunda hasara neden olur. İleri ki zamanlarda da barrett özofagus denilen kanser riski ile karşılaşmak mümkündür. Özellikle çeşitli diyet ve yaşam önerilerine, ilaç tedavilerine cevap alınamayan ve mide fıtığının eşlik ettiği hastalarda, en konforlu ve tedavi edici yöntem Laparoskopik Reflü cerrahisidir. Bu ameliyat yöntemi ortalama 45 dakika ile 1 saat süren kapalı teknik ile yapılmakta, karın içinden mide ile yemek borusu alt ucunun tıkanmayacak şekilde daraltılmaktadır. Bu ameliyat ileri laparoskopik tecrübe gerektiren özenle yapılması gereken bir ameliyattır.’’

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