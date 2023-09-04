Kapalı bariyerden geçti aracıyla trenin altında kaldı

Zonguldak'ta bariyer kapalı olmasına rağmen sürücüsü hemzemin geçitten geçmeye çalışan araç yolcu treni ile çarpıştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kapalı bariyerden geçti aracıyla trenin altında kaldı

İHA'nın haberine göre, saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde Doğan D. idaresindeki 74 AAL 409 plakalı hafif ticari araçla hemzemin geçidin olduğu bölgeye geldi.

Bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçide ilerleyen araca, H.D. idaresindeki Zonguldak-Gökçebey yolcu treni çarptı.

İçerisindeki yolcularla yaklaşık 60 metre aracı sürükleyen yolcu treni güçlükle durabildi. Yolcuların şok ve panik yaşadığı olayda çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Doğan D. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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