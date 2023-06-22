Kapalıçarşı'da Dolar Euro kaçtan satılıyor? Kapalıçarşı eski günlerine döndü

Seçimlerden önce artan belirsizlik ve kurdaki baskı nedeniyle oluşan 3’lü kur dönemi, ekonomi yönetiminin belli olması ve piyasalardaki baskının kalkmasıyla birlikte bitti. Kapalıçarşı eski günlerine geri döndü.

Kapalıçarşı'da Dolar Euro kaçtan satılıyor? Kapalıçarşı eski günlerine döndü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 90’lı yıllarında yaşanan üçlü kur dönemi yeniden gündeme geldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile kur üzerinde oluşturulan suni baskı ve bankalara getirilen döviz kısıtlamalarının da etkisiyle piyasada Merkez Bankası’nda, bankalarda ve Kapalıçarşı’da olmak üzere üç ayrı kurun oluşmasına yol açmıştı.

Dünya Gazetesi’nden Birol Bozkurt’un haberine göre kur üzerindeki baskının kalkmasıyla beraber piyasalarda oluşan 3’lü kur da sona erdi. Kapalıçarşı’da dolar kuru şu anda bankaların altında. Seçimlerden önce bankalarda yüzde 5’i geçen alış satış makası da düştü.

Bankalarda bu makas ortalama yüzde 2’lere doğru çekildi. Konuyla ilgili konuşan bir bankacılık kaynağı “Bankacılık sisteminin rahat bırakılmış olması buna ek olarak TL mevduat faizlerinin yüzde 50’lere çıkmış olmasının etkisiyle döviz talebi azalmış durumda. Bir miktarda olsa dövizde çıkışların hızlandığını görüyoruz. Bu da dövizin üzerinde oluşan baskıyı hafifletiyor. Ancak yine de temkinli olmak lazım kalıcı olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ DÖVİZ İHTİYACINI BANKALARDAN KARŞILADI"

Üçlü kur döneminin seçimlerden önce oluşan belirsizlik ortamında ortaya çıktığına dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şöyle açıkladı:

“Seçimden sonra hükümetin kurulması ve ekonomi yönetiminin belli olmasıyla ve normalleşme mesajlarının verilmiş olmasıyla birlikte belirsizlik ortadan kalktı ve kurda normalleşmeyi gördük.

Bankaların kurun üzerindeki baskıyı çekmesiyle beraber kur normal seviyelerine geldi. Böylece oluşan fark ortadan kalkmış oldu. Bunun da etkisiyle vatandaş döviz ihtiyacını bankalardan karşılamaya başladı.

Şuanda kapalı çarşıda dolar/TL 23.28 seviyesinden işlem görüyor. Bankalarda 5-10 kuruş daha fazla. Bunun yanı sıra bayramda vatandaşların nakit ihtiyacı olması ve dövizini bozduranların sayısının fazla olması da doların bir miktar aşağı gelmesine yol açtı. Bu da kapalı çarşıdan döviz talebinin azalmasına yol açtı”

Merkez Bankasının vereceği faiz kararıyla ilgili de konuşan Yıldırımtürk, “Merkez Bankası’nın faiz artıracak döviz düşecek söylentisine de katılmıyorum. Faizin yüzde 14’e yükseltilmesini bekliyorum. Kademeli bir faiz döngüsü olacağını düşünüyorum. Bayramdan sonra doların 25 lira seviyelerine çıkmasını bekliyorum” dedi.

NET REZERV 3,17 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın net rezervleri de toparlanma eğilimine girdi. Buna göre Banka’nın net rezervi 9 Haziran haftasında eksi 3,17 milyar dolara yükseldi. Net rezervler önceki hafta eksi 5,7 milyar dolar olarak tarihi düşük seviyeye gerilemişti. Hatta bugün açıklanacak rezervlerde bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor.

Brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi. Önceki hafta bu rakam 100,5 milyar dolardı. TCMB’nin döviz rezervi ise 58,2 milyar dolardan 57 milyar 790 milyon dolara geriledi. Altın rezervi ise 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. 9 Haziran haftasında net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kadıköy'de polisler silahlarını ateşledi. Nefes kesen kovalamaca Güncel
Kadıköy'de polisler silahlarını ateşledi. Nefes kesen kovalamaca
Kucağa almaktan korkmayın Sağlık
Kucağa almaktan korkmayın
Eski futbolcuyu öldüren 3 kişiye 100'er yıldan fazla hapis Dünya
Eski futbolcuyu öldüren 3 kişiye 100'er yıldan fazla hapis
Gülşen kazandığını gayrimenkule yatırıyor Magazin
Gülşen kazandığını gayrimenkule yatırıyor
Bir tanesinde bin şifa Şifalı Bitkiler
Bir tanesinde bin şifa
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı Sağlık
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı
Barbekü restoranında korkunç patlama. 31 ölü ve çok sayıda yaralı var Dünya
Barbekü restoranında korkunç patlama. 31 ölü ve çok sayıda yaralı var