Kapanan 375 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Kapanan 375 köy yolu ulaşıma açıldı
Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 375 köy yolu ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan’da dün ve önceki gün etkili olan aşırı kar yağışı kenti terk ederek yerini soğuk havaya bıraktı. Şehirde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 18 dereceyle Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde gerçekleşti.

Yer yer tipi ve sürgünün etkili olduğu Erzincan - Sivas ve Erzincan - Erzurum karayolunda ekipler tuzlama ve kar küreme çalışması ile yol açma faaliyetlerini yürütüyor.

Kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan 375 köy yolunda ise İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi. Ulaşıma kapanan köy yolları iş makineleriyle teker teker yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek.

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