Kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Muş’taki köy ve mezra yolları, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen il özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 85 köy ve çok sayıda mezranın yolu kapanmıştı.

Ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreyi geçtiği yerlerde bile ulaşımı sağladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bugün itibariyle 368 köy ve 217 mezraya ulaşıldığını söyledi.

Varto’nun Kartal Deresi köyünde kepçe operatörü Mücahit Yıldırım, fırtına ve tipi yüzünden yolların sürekli kapandığını anlattı.

Yıldırım, “Kar yağışı bitti ama fırtına ve tipi devam ediyor. Kar kalınlığı 3-4 metreye ulaştı. Zorlu koşullarda çalışıyoruz. Vatandaşın ulaşımını kesintisiz sağlamak için 7/24 çalışıyoruz. Çığ tehlikesi de yaşıyoruz” dedi.

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