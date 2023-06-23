Kapanan şirket sayısı açılan şirket sayısı oranını dörde katladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği açıkladı. Mayıs ayında bir ay önceki aya göre açılan şirket sayısı yüzde 9,4 arttı. Kapana şirket sayısı ise yüzde 41 artış gösterdi.

Kapanan şirket sayısı açılan şirket sayısı oranını dörde katladı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 10 bin 40'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 41 artışla 2 bin 7'ye çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 9,4 artarak 9 bin 174'ten 10 bin 40'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 41 yükselerek 2 bin 7 oldu. Nisanda 1423 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise mayısta kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kapanan şirket sayısı yüzde 0,4 artış gösterdi.(AA)

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