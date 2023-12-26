Kaparinin çoğu zararlı mı

Batı Anadolu illeri başta olmak üzere, Orta Anadolu’da ve Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde doğal olarak yetişen Kapari çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyür. Dikenlidir, Capparaceae familyasındandır. İki türü mevcuttur.

Kapari, Fosfor, potasyum ve kalsiyumca zengin. Kalkerli ve killi toprakları seviyor. Güneye bakan yamaçlarda kendi başına yetişiyor. Tohumlar Ağustos ve Eylül aylarında meyvelerden elde edilebiliyor. Mercimekten küçük olgun kahverengi tohumlar, suyla yıkanıyor ve güneş ışığında kurutuluyor.

YARARLARI NELERDİR

İskorbit hastalığında kullanılır,

Kan bozukluklarına faydalıdır,

Gut hastalığına iyi gelir,

Antitümör etkilidir,

Mide rahatsızlıkları, ülsere iyi gelir,

Hemoroid hastalarına fayda sağlar,

Dalak büyümesinde faydalıdır,

Kalça rahatsızlıklarında kullanılır,

Özellikle kanser hastalarında trombosit sayısını yükselttiğinden faydalı,

Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyicidir,

Multipl Skleroz (MS) hastalığında faydalı.

Ağrı kesici özelliği vardır,

Sindirim sistemini düzenler,

Kabızlık gidericidir,

İdrar söktürücüdür,

Balgam söktürücüdür,



Solucan ve parazit düşürücü,

Romatizma rahatsızlıklarına iyi gelir,

Felçten korur,

Uzmanlar Kaparinin fazla tüketilmesinin ise zehirlenmelere yol açabileceğinin altını çiziyor...