Kapı sendromu nedir? Hafızayla ilgisi nedir? Herkesin merak ettiği sorunların cevabı

Kaynak: Haber Merkezi
Kapı sendromu nedir? Hafızayla ilgisi nedir? Herkesin merak ettiği sorunların cevabı
İnsan hafızasının gücü ile ilgili bir durum olduğu bilinen kapı sendromuyla ilgili detaylar dikkat çekti. Peki, kapı sendromu nedir? Hafızayla ilgisi nedir? İşte herkesin merak ettiği sorunların cevabı…

Örnek olarak deneyimli sürücüler vites değiştirmeyi otomatikleştirir ve daha çok yola konsantre olacağının altı çizildi.

Sürücünün tehlikeli bir dönemece yaklaştığında sohbete mola vermesi gibi olacağı vurgulandı.

"Kapı Sendromu", dikkatimizin bu seviyeler arasında geçiş yaptığı zaman ortaya çıkar ve hafızamızın gücünü gösterdiği bildirildi.

Odanıza anahtarlarınızı almaya girdiğinizi ama odada ne yapacağınızı aniden hatırlayamadığınızı hayal etmeniz önerildi.

Yapmak istediğiniz eylem, planınızın bir parçası unutulmuş, fakat büyük ihtimalle bu eylem, "Evden ayrılmak" gibi daha geniş bir planın içinde yer aldığı ifade edildi.

Bu karmaşık planı uygularken bir noktada, aklınıza anahtarların geldiği bildirildi.

Buzdolabını açıyorsunuz, alacağınız şeyi önceden planlamışsınız ama tam dolabı açtığınızda ne alacağınızı unutuyor olduğunuz ifade edildi.

Bu hepimize tanıdık gelir. Bir çeşit unutkanlık diyebiliriz; örnekler arttırılabilir. Psikologlar bu duruma "Kapı Sendromu" ismini takmış.

Fakat bu durum, insan zihninin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler veriyor.

"Kapı Sendromu" hem fiziksel hem de zihinsel ortamımızı değiştirdiğimizde yaşanır. Kısaca farklı şeyler düşünürken, farklı bir mekana gireriz ve unuturuz... Bu da, planlarımızla karmaşık davranışları nasıl yönettiğimizin bir kanıtıdır.

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