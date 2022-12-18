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Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü

Edirne Kapıkule’de park halinde bekleyen boş peynir tenekeleri yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:12
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda park halinde olan tır alev aldı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda boş peynir tenekeleri yüklü tır, alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTI) tır parkı sahasında meydana geldi.

Kapıkule’de park halinde bekleyen boş peynir tenekeleri yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle diğer sürücüler ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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