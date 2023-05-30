Kapıkule'de 15 bin 400 elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurda kaçak yoldan sokulmak istenen 15 bin 400 elektronik sigara ve 387 gıda takviyesi ele geçirildiğini açıkladı.

Kapıkule'de 15 bin 400 elektronik sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapmak üzere gelen bir aracı, x-ray taramasından geçirdi. Ardından da araç fiziki aramaya alındı. Giyim eşyası, oyuncak ve çeşitli mobilya eşyası olarak beyan edilen kolilerin içerisinde, Türkiye'ye ithal edilmesi ve burada satılması yasak olan toplam 15 bin 400 elektronik sigara ve sporcuların kas geliştirmede kullandığı 387 gıda takviyesi ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

kapikulede-15-bin-400-elektronik-sigara-ele-gecirildi-yenicag1.jpg

kapikulede-15-bin-400-elektronik-sigara-ele-gecirildi-yenicag2.jpg

kapikulede-15-bin-400-elektronik-sigara-ele-gecirildi-yenicag3.jpg

kapikulede-15-bin-400-elektronik-sigara-ele-gecirildi-yenicag4.jpg

kapikulede-15-bin-400-elektronik-sigara-ele-gecirildi-yenicag5.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör Spor
İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım Güncel
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım
Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı? Magazin
Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı?
Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü Dünya
Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü
Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı Spor
Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı
AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti Güncel
AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti
Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir Sağlık
Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir