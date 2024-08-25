Kapıkule'de 2024'ün yolcu ve araç çıkış rekoru

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor çıkış

Gazetecilere açıklama yapan Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarının sorunsuz şekilde yapılabilmesi için ilgili tüm kurumların seferber olduğunu belirtti. Bu yıl gurbetçilerin yurda gelişte kara yolunu kullanımında yüzde 5'lik bir artış olduğunu ifade eden Sezer, "Yoğun dönemlerde Bulgaristan ve Yunanistan'daki kapasiteden dolayı kuyruklar oluşabiliyor. Ancak geçen yıllarla kıyaslandığında bekleme sürelerinde önemli bir azalma var. Alınan tedbirler burada çok önemli." dedi.

Sezer, Kapıkule'de 12 olan peron sayısını 24'e çıkardıklarını ve Hamzabeyli'de de tedbir ve kapasite artırımına gittiklerini söyledi. Sezon başlamadan önce alınan önlemlerle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Kapıkule kadar yolcu ve araç geçişi yapılabilecek kapasiteye ulaştığını belirten Sezer, "Bulgaristan'dan geliş istikameti de şu anda çıkış şeklinde çalışmakta ve kapasitemizi orada iki kat artırmış durumdayız. Gurbetçilerimizin bekledikleri süre içerisinde ihtiyaçlarını karşılamaları için mobil ikram araçları ve mobil tuvaletler kurduk. Özellikle Pazarkule'de yol güzergahındaki dinlenme tesislerinin yetersiz olmasından dolayı orada görev yapıyorlar." dedi.

Sezer, eylülün ilk haftası da dahil olmak üzere gurbetçilerin çıkışlarının süreceğini belirtti. 22 Haziran - 23 Ağustos tarihleri arasında 4 sınır kapısından 937 bin 313 aracın giriş ve çıkış yaptığını aktaran Sezer, "Şu ana kadar giriş ve çıkış yapan gurbetçilerimizin sayısı 3 milyon 814 bin 544'e ulaşmış durumda. 14 Temmuz'da tüm kapılarda 15 bin 553 araç ve 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların giriş rekorunu kırmıştık. 22 Ağustos'ta da Kapıkule'den 5 bin 503 araç ve 24 bin 449 yolcu çıkışı ile 2024'ün rekorunu yaşadık. Özellikle perşembe ve cuma günlerinde yoğunluk yaşandı ama diğer günlerde ortalama geçiş süremiz bir saate yakın. Diğer günlerde de üç saat ve üzeri bekleme süreleri oldu.

Gurbetçi sezonundaki araç giriş ve çıkışlarında geçen yıla göre yüzde 5 artış var. Toplam araç ve yolcu girişlerinde de yılbaşından bu yana yüzde 10 artış söz konusu. Tedbirlerimiz bu artışa paralel olarak paydaş kurumlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde devam ediyor. Umarım buradan ayrılan gurbetçilerimiz, rahat bir şekilde yaşadıkları memleketlere varırlar. Hepsine sağlık ve hayırlı yolculuklar diliyorum." dedi.

Sezer'e ziyaretinde Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve diğer ilgililer eşlik etti.