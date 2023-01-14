Binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında rutin kontrollerini gerçekleştiren ekipler, gümrük sahasına gelen tırlardan birini şüpheli buldu.

Slovenya'dan gelen ve belgelerinde boya taşıdığı belirtilen tır, ağırlık kontrolü yapılmak üzere kantara alındığında aracın ağırlığının beyan edilenden fazla olduğu tespit edildi.

ELEKTRONİK SİGARALARA EL KONULDU

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde yasal yükün dışında eşyalar olduğu belirlendi.

Hangardaki ayrıntılı aramada, yasal yükün arasına beyan edilmeden yüklenmiş, değeri 9 milyon 200 bin lira olan 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara bulunduğu görüldü. Elektronik sigaralara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)