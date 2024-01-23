Kapıkule'de bir TIR'da uçak ele geçirildi

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen bir tırda yapılan aramada 1964 model Cessna F172 tipi uçak ele geçirildi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yapılan aramada ele geçirilen uçağın kanatlarının demonte halde olduğu öğrenildi. Tırın Sırbistan uyruklu sürücüsü M.V. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uçak başka bir tıra yüklendikten sonra muhafaza edilmesi için Atatürk Havalimanı’na gönderildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen ve antika olarak değerlendirilen uçak dönemin en lüks 3 yolcu taşıma uçağı konumumda. Kısa mesafe iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın piyasa değeri de 620 bin Türk Lirası.

Eğitim uçağı olarak üretilen tek motorlu 11 metre kanata sahip uçağın uzunluğu ise 8.28 metre. Uçak günümüzde hala eğitim uçağı olarak kullanıyor. Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi.