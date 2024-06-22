Kapıkule'de temmuz alarmı

Kaynak: AA
Kapıkule'de temmuz alarmı

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Şimdilik Kapıkule sakin gözükse de Temmuz ayında gelişler artacak ve bu görüntünün yerini kuyruklar alacak.

Almanya'da çalışan Türkler'in anavatan yolculuğunun temmuz ayında çoğalacağı ön görülüyor. Onun için de hazırlıklar başladı.

Yıllık izinleri başlayan Almanyalı Türkler'in bir kısmı ana vatan yolculuğuna şimdiden başladı. Ancak, Temmuz ayında sayının artacağı tahmin ediliyor. Kapıkule'den gurbetçi Türkler'in girişi artmaya başladı.

kpk22.jpg

"Gurbetçi sezonu" olarak da anılan haziran-ağustos ayı döneminde Türkiye'ye geçen yıl 2 milyonun üzerinde vatandaş Kapıkule'den giriş yapmıştı. Bu sene sayının yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında son hazırlıklar yapıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleme sürelerinin en aza indirmek için pasaport kontrol noktaları 14'e yükseltildi. Teknik altyapıda aksaklık yaşanmaması için güçlendirme çalışması da tamamlandı.

kaarrau666.jpg

Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi, en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti. Hedef süreyi daha da aşağı çekmek.

3 HAFTADA 400 BİN KİŞİ GELDİ

Gurbetçi sezonunun başladığı 1 Haziran'dan bu yana Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından bugüne 107 bin 850 araç girişi yapıldı.Türkiye'ye günlük ortalama 20 bin Avrupalı Türk olmak üzere toplam 400 bin 550 kişi anavatana giriş yaptı. Kapıkule'de çekilen bu fotoğrafa göre girişler ve çıkışlar şimdilik boş. Ancak bir iki hafta sonra herkes bu görüntüyü arayacak. Uzun kuyruklar oluşacak.

kapi334444.jpg

Türkiye'ye gelenler en çok Kapıkule Sınır Kapısını kullandı. Hem yolcu hem de araç trafiğinin yarısını Kapıkule Sınır Kapısı sırtladı.Yoğunluk bakımından Kapıkule'yi İpsala ve Hamzabeyli sınır kapıları izledi.

Son Haberler
Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil Spor
Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi Gündem
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu Dünya
Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu
Otomobil aydınlatma direğine çarptı Gündem
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu Yerel Haberler
2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu
Atatürk'e hakaretler etti soruşturma bile açılmadı. Başı açıkların kafasının kesilmesini istedi Gündem
Atatürk'e hakaretler etti soruşturma bile açılmadı. Başı açıkların kafasının kesilmesini istedi
Kayanın üzerinde oluşan silüetinin Atatürk'e benzemesi dikkat çekti. Her zaman göklerden gelen bir işaret vardır Gündem
Kayanın üzerinde oluşan silüetinin Atatürk'e benzemesi dikkat çekti. Her zaman göklerden gelen bir işaret vardır