Kapıkule'de temmuz alarmı

Almanya'da çalışan Türkler'in anavatan yolculuğunun temmuz ayında çoğalacağı ön görülüyor. Onun için de hazırlıklar başladı.

Yıllık izinleri başlayan Almanyalı Türkler'in bir kısmı ana vatan yolculuğuna şimdiden başladı. Ancak, Temmuz ayında sayının artacağı tahmin ediliyor. Kapıkule'den gurbetçi Türkler'in girişi artmaya başladı.

"Gurbetçi sezonu" olarak da anılan haziran-ağustos ayı döneminde Türkiye'ye geçen yıl 2 milyonun üzerinde vatandaş Kapıkule'den giriş yapmıştı. Bu sene sayının yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında son hazırlıklar yapıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleme sürelerinin en aza indirmek için pasaport kontrol noktaları 14'e yükseltildi. Teknik altyapıda aksaklık yaşanmaması için güçlendirme çalışması da tamamlandı.

Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi, en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti. Hedef süreyi daha da aşağı çekmek.

3 HAFTADA 400 BİN KİŞİ GELDİ

Gurbetçi sezonunun başladığı 1 Haziran'dan bu yana Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından bugüne 107 bin 850 araç girişi yapıldı.Türkiye'ye günlük ortalama 20 bin Avrupalı Türk olmak üzere toplam 400 bin 550 kişi anavatana giriş yaptı. Kapıkule'de çekilen bu fotoğrafa göre girişler ve çıkışlar şimdilik boş. Ancak bir iki hafta sonra herkes bu görüntüyü arayacak. Uzun kuyruklar oluşacak.

Türkiye'ye gelenler en çok Kapıkule Sınır Kapısını kullandı. Hem yolcu hem de araç trafiğinin yarısını Kapıkule Sınır Kapısı sırtladı.Yoğunluk bakımından Kapıkule'yi İpsala ve Hamzabeyli sınır kapıları izledi.