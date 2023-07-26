Kapıkule'de TIR'da 2 kaçak göçmen cesedi bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada toplam 2 kişinin cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cesedin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi.

HAVASIZLIKTAN ÖLDÜLER

Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edilirken ekipler, daha sonra TIR'ın başka bir bölümünde 1 cesede daha rastladı. Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.