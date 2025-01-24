Kapıkule’de TIR’da uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye gelen ve riskli görülen tırlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, bir tırın sürücüsü x-ray cihazına girmeden önce yangın tüpünden kurtulmaya çalışırken ekipler durumu fark etti. Yangın tüpü ve tırda yapılan aramada, 24 adet tabanca ve 379 adet mermi ele geçirildi.

Riskli görülen diğer tır x-raya sevk edildi, araç sürücüsü aracını x-ray sırasından uzaklaştırarak aracının altına bağladığı çantayı park halinde bekleyen başka bir aracın çekici ve dorsesinin arasına bıraktı. Bıraktığı esnada gümrük muhafaza ekipleri durumu fark etti. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Sürücü ile çantada yapılan aramada 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri ve Edirne merkezli operasyonların devamında araç sürücüleriyle birlikte toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.