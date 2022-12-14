Kapıkule'de uyuşturucu baskını. 39 kilo yakalandı

İHA'nın haberine göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan P.A.P'nin kullandığı TIR'ı durdurdu.
"Kongar" isimli narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 70 paket içerisinde 39 kilo 298 gram skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü P.A.P. gözaltına alındı.
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