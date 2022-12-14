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Kapıkule'de uyuşturucu baskını. 39 kilo yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 39 kilo 298 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:30
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Kapıkule'de uyuşturucu baskını. 39 kilo yakalandı

Kapıkule'de uyuşturucu baskını. 39 kilo yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan P.A.P'nin kullandığı TIR'ı durdurdu. 

"Kongar" isimli narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 70 paket içerisinde 39 kilo 298 gram skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü P.A.P. gözaltına alındı.

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