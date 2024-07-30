Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Kaynak: İHA
Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda zehir tacirlerine yönelik operasyonda 25 kilo 640 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tıra uyuşturucu operasyonu gerçeklştirildi. Yurtdışından ülkeye giriş yapan E.K.E. idaresindeki tırda yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk uyuşturucu maddesi yakalandı. Gözaltına alınan tır şoförü E.K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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