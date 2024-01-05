Kapıkule'den bir yıl içinde 1 milyonun üzerinde TIR giriş çıkış yaptı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne açılan en büyük gümrük kapısı Kapıkule'den giriş çıkış yapan TIR'lar rekor kırdı.

Avrupa'ya geçişin, ithalatın en önemli noktası olan Kapıkule Gümrük Kapısı TIR hareketliliği her yıl artarak devam ediyor

Kapıkulu'de 2002 yılında 977 Bin 602 TIR giriş çıkış yaptı. Bu sayı 2023'te 68 bin 551 artış gösterdi ve yıllık 1 Milyon 46 Bin 153'e yükseldi. Böylece Kapıkule'nin trafiği yüzde 7 artmış oldu.

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından bir olan Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında 2023'te 550 bin 49 TIR giriş yaptı, 487 bin 104 TIR da çıkış yaptıl.

Edinne'nin diğer iki sınır kapısı olan Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapısından ise toplamda 665 bin 403 TIR giriş çıkış yaptı.