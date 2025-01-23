Kapıkule'den giriş yapan iki TIR'da 30 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Z.A. yönetimindeki TIR takibe alındı. Yapılan işlemlerinin ardından, Kapıkule'den Edirne istikametine seyir halinde olan TIR, yol üzerinde önlem alan polis tarafından durduruldu. TIR’da yapılan aramada, piyasa değeri 20 milyon lira olan 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İKİNCİ TIR’DA KOKAİN VE SKUNK BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan diğer bir operasyonda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan başka bir TIR, gümrük sahasından çıkmasının ardından durduruldu. Sürücüler F.T. ve M.K. idaresindeki TIR’da yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon lira olan 3 kilo 150 gram kokain ve 300 gram skunk ele geçirildi. F.T. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Edirne'deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak soruşturma devam ederken, üç şüpheli tutuklandı.