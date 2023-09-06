Kapısı ve penceresi olmayan çiftlik evine baskın

FETÖ’nün sözde Adana ve Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, FETÖ’ye para toplayan şüpheli kapısı ve penceresi olmayan çiftlik evine çatıdan girilerek yakalandı.

Kapısı ve penceresi olmayan çiftlik evine baskın

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Adana ve Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl 1 ay da hapis cezasıyla aranan şüpheli Rüştü B.’nin (51) Yüreğir ilçesine bağlı Şıh Murat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.

Polis bu tespit üzerine harekete geçti. Adrese geldiğinde çiftliğin kapısı ve penceresi olmadığını fark eden polis çatıdan girerek şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada ise örgüt içinde kendini ispatlamış kişilere verilen 1 dolar, 6 ay yetecek gıda malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca çiftliğe yeni telefon hattı ve internet çekildiği de belirlendi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüphelinin Adana’nın en büyük kırtasiye toptancısı olduğu ve esnaftan terör örgütüne para topladığı iddia edildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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