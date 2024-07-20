Kapısına gelen ayıyı evine aldı

Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar Köyü'nde yaşayan Rıfat Yazıcı, ağacın üzerinde 2 tane yavru ayı olduğunu fark etti.

Yazıcı, yavru ayılar için ekmek getirerek ağacın altına bıraktı. Ayılara seslenen Yazıcı, “Naber. Bak buraya ekmek bıraktım. Meyvelere zarar verme. Yemeğini ye, akşam namazı olmadan da doğru evine git. Hadi bakalım, aslan parçası” diyerek oranda uzaklaştı.

Yaklaşık 2 saat sonra aynı ağacın altına gelen Yazıcı, ayıların hala daha ağaçta olduklarını gördü.

Tekrardan bölgeden ayrılan Yazıcı, gece saatlerinde kapısının önünde bir şey olduğunu fark etti.

Kapısına kadar gelen yavru ayıyı eve alan Yazıcı, onu süt ile besledi. Sabahleyin de Milli Parklar yetkililerine teslim etti.