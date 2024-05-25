Kapısında doğum yaptığı otelin sahibinden bedava konaklama ve altın

Otel işletmecisi Furkan Dağlı, doğum yapan Rana J.'ye bir haftalık ücretsiz konaklama ve çeyrek altın hediye etti.

Çerkezköy’ün Güveniş Caddesi’ndeki otelde, eşi Süleyman A. ile kalan Suriyeli Rana J. (23), otelden çıkarken sancısı tutunca kendini yere bıraktı. Kadının çığlıklarına koşan vatandaşlar ve otel çalışanları hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memurunun ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek otel önünde doğumu gerçekleştirdi. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Rana J., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeni doğan bebeğe, ailenin de isteğiyle otel çalışanlarından Ömer Faruk Turan’ın önerisiyle 'Reyhan' ismi verildi.

HASTANEDE ANLAMLI ZİYARET VE HEDİYE

Otel işletmecisi Furkan Dağlı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde aileyi ziyaret ederek, Reyhan’ın babası Süleyman’a altın ve çiçek takdim etti. Dağlı, ayrıca ailenin bir hafta boyunca otelde ücretsiz konaklayacağını duyurdu. Suriyeli baba Süleyman A., Dağlı’ya teşekkür ederek, otel çalışanlarının ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade etti.

OTEL ÇALIŞANLARINDAN DESTEK

Otel çalışanı Ömer Faruk Turan, doğum anının zor ve duygusal bir an olduğunu belirterek, kadın olduğu için müdahale edemediklerini, ancak battaniye ve destek sağladıklarını söyledi. Otel işletmecisi Furkan Dağlı, Reyhan’a uzun ve sağlıklı bir ömür dilerken, her türlü ihtiyaçlarında yardımcı olacaklarını belirtti.