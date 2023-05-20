Kapıya açan kadın acıların en büyüğünü yaşadı

İHA'nın haberine göre, olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1117 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Dün birlikte hastaneye gittikleri oğlundan sabah haber alamayan annesi, sabah yalnız yaşadığı eve geldi.

Kapıyı açıp içeri giren annesi 45 yaşındaki Murat Uyar’ın cansız bedeni ile karşılaşan annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Murat Uyar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Adli tabibin incelemesi ise normal ölüm olarak belirlendi.