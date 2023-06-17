Kapıya tırmandı ama sınava yine de giremedi. YKS'den son dakika görüntüleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3,5 Milyon kişi katıldı.Sınavan başlama saat 10.15, kapıların kapanma saati ise 10.00'du. İşte gecikenler bir yıllarını heba ettiler.

Avcılar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na geç kalan öğrenci kapıya tırmanarak içeriye girmeye çalıştı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi Abdulkadir Uzturk Ortaokulu'nda bahçede bulunan veliler dışarı çıkarıldıktan sonra geri sayım başladı. Görevliler sık sık kalan dakikaları hatırlatırken dışarıda aday kalmamasını istedi. Kapının kapatılmasından 20 saniye sonra ailesi ile gelen bir adayı gören diğer velilerin uyarısı üzerine bahçe kapısı tekrar açıldı ve genç kız ile hemen arkasından gelen erkek öğrenci içeri alındı.

Ancak, 3 dakika sonra gelen iki erkek aday tüm çabalara rağmen kapıyı açtıramadı. Adaylar bunun üzerine demir kapıyı tırmanarak bahçeye girdi ancak, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı.

Aynı okulun yan sokağında aynı ismi taşıyan ilkokul olması nedeniyle çok sayıda aday da bu okulları karıştırdı. İlkokuldakiler ortaokula, ortaokuldakiler ise ilkokula geldiklerini anlayınca dışarı çıkarıldı ve koşarak yandaki binaya yetişmeye çalıştı.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulun yerini karıştıran genç, yanlış okula geldiği için sınava giremedi. Duruma tepki gösteren genç sınav giriş kağıdını yırtarak, "Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler" dedi.

AKSARAY'DA BABASININ ARACI BOZULAN GENCİ SINAVA TRAFİK POLİSLERİ YETİŞTİRDİ

Aksaray'da babasıyla giderken araçları arızalanan Sefa Uğur'un imdadına trafik polisleri yetişti.

Ortaköy ilçesinde oturan Sefa Uğur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ne gitmek için babası Habip Uğur ile yola çıktı. Habib Uğur'un kullandığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında arıza yaptı. Polis ekipleri arızalı aracı iterek yolu açtı. Sefa Uğur ise sınava polis aracıyla yetiştirildi.

SINAVA YETİŞMEK İÇİN DEPAR ATTI

İzmir'de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluşunca adaylar koşarak sınava yetişti. Adaylar sınava depar atarak yetişmeye çalıştı.

Yetkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluşunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren bazı öğrenciler sınav merkezlerine koşarak son dakikalarda ulaştı.