Kapıyı açmadı, telefonu duymadı! Mahallede korku dolu anlar

Kaynak: İHA
Kapıyı açmadı, telefonu duymadı! Mahallede korku dolu anlar

Kızlarına ulaşamayan aile itfaiye ekiplerine haber vererek eve girdi. Hayatından endişe edilen kızın evde uyuduğu öğrenilince herkes rahat bir nefes aldı.

Aydın Efeler ilçesinde misafirliğe giden bir aile gece yarısı eve döndüklerinde, evde bıraktıkları kızları zile ve telefonlara cevap vermeyince panik yaşadı.

Kızlarının hayatından endişe eden ailenin yardım çağrısı üzerine merdivenli itfaiye aracı ile girilen evde kızın uyuyup kaldığı ortaya çıkınca herkes derin bir nefes aldı.

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KAPI ZİLİNE DE TELEFONA DA CEVAP VERMEDİ

Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1602 sokak üzerindeki bir apartmanın 2. katında yaşayan bir aile, 14 yaşındaki kızlarını evde bırakıp gezmeye gitti. Gece saat 01:00 sıralarında eve gelen aile, içeri girmek için zile bastı. Evin salonun ışığı açık olmasına rağmen evde bıraktıkları kızlarının kapı ziline ve telefonlara cevap vermemesi üzerine çocuklarının hayatından endişe eden aile fertleri, 112 Acil Servis Hattını arayarak yardım istedi.

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SAĞLIK EKİPLERİ, POLİS VE İTFAİYE OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine mahalleye merdivenli itfaiye aracı ile ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araç ile balkondan girdikleri ikamette 14 yaşındaki kız çocuğunu uyurken buldu. Evin kapısının açılmasının ardından, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri normale dönerken mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı.

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