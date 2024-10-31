Kapıyı tekmeledi tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan 26 yaşındaki Ö.C.D., 7 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı 30 yaşındaki B.U.'nun (30) evine gitti. Genç adam kapıyı çaldı. Kapı açılmayınca adete deliren adam kapıyı tekmeleyip tehdit ettiği iddia edildi.

Genç kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.C.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.C.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.