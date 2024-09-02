Kaplan, bakıcısını parçaladı. Dreamworld kana bulandı

Queensland Ambulans Servisi'ne göre 47 yaşındaki adı açıklanmayan bakıcı, Dreamworld'ün dokuz kaplanından biriyle çalışırken Pazartesi günü yerel saatle sabah 9'dan kısa bir süre önce saldırıya uğradı.

Park personeli, sağlık görevlileri gelmeden önce kaplanı zapt etmeyi başardı.

Queensland Ambulans Servisi bölge müdür vekili Justin Payne, gazetecilere yaptığı açıklamada, “bakıcı hayvan tarafından ciddi kesik ve delinme yaraları aldı. Neyse ki olay yerine vardıklarında kanama Dreamworld'deki ilk yardım ekipleri tarafından çok iyi kontrol altına alındı" diye konuştu.

Vekil, talihsiz bakıcının saldırıdan sonra oldukça solgun olduğunu ve kendini iyi hissetmediğini ancak şu anda Gold Coast Üniversite Hastanesinde durumunun stabil olduğunu sözlerine ekledi.

Dreamworld tarafından yaptığı açıklamada ,se Pazartesi günkü saldırının “münferit ve nadir bir olay” olduğu ve işletmenin “derhal ekip üyesinin desteklenmesine odaklandığı" belirtildi.

Dreamworld, kaplanın sağlığıyla ilgili başka sorulara yanıt vermeyi reddetti.

Dreamworld'ün Tiger Island Sergisi, ziyaretçilerin “bir kaplanın nefesini hissedebilecek kadar yaklaşabilecekleri” 'interaktif' bir deneyim" olarak tanıtılmıştı. Parkın internet sitesinde ziyaretçilerin dokuz Bengal ve Sumatra kaplanından bazılarını besleme fırsatı olduğu belirtiliyor.

Pazartesi günkü saldırı Dreamworld'de bir kaplanın personeli yaraladığı ilk olay değil. O dönemde yerel basında çıkan haberlere göre 2011 yılında Keto adlı 160 kilogramlık bir Bengal kaplanı iki ayrı olayda iki görevliyi ısırmıştı.