Kaplumbağaları çöpe attılar

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler 5 kaplumbağayı çöp konteynerine attı. Sabah çöpleri toplamaya gelen temizlik görevlileri kaplumbağaları fart ederek onları preslenmekten kurtardı.

Kozan Belediyesi temizlik görevlileri çöp toplamak için sabah çalışmaya başladı. Ekipler Çanaklı Mahallesinde bir konteynerindeki çöpleri almak istediğinde içinde 5 kaplumbağa olduğunu fark etti.

aw424225-01.jpg

Bunun üzerine ekipler önce kaplumbağaları alıp daha sonra konteynerdeki çöpleri kamyona attı. Kaplumbağalar temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde kamyonda telef olmaktan kurtuldu. Temizlik görevlileri kaplumbağaları doğaya bıraktı.

aw424225-03.jpg

Temizlik görevlisi Bayram Aktaş, yaşanan olayın vicdansızlık olduğunu ifade ederek, "Sabah 5'te göreve başlamıştık ve çöp konteynerinin içinde 5 kaplumbağa olduğunu fark ettik. Bu çok üzücü, biz fark etmesek araçta preslenecekti. Vicdansızlık bence. Lütfen çöp konteynerlerine canlı atılmasın" dedi.

aw424225-02.jpg

Temizlik görevlisi Cebrail Akıllı ise sabah gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Sabah kaplumbağaları çöpe atılmış hale bulduk. Fark etmesek preslenecekti. İnsanlarımız lütfen duyarlı olsunlar" diye konuştu.

aw424225-04.jpg

aw424225-05.jpg

aw424225-06.jpg

aw424225-07.jpg

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi!
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi!
Hindistan’ın sessiz devrimi! Mumbai film festivali
Hindistan’ın sessiz devrimi! Mumbai film festivali
CHP’nin boykot çağrısı dünyaca ünlü sanatçıları etkiledi!
CHP’nin boykot çağrısı dünyaca ünlü sanatçıları etkiledi!
İzmir'den Türk dünyasına sanat yolculuğu! İşin uzmanları yorumluyor
İzmir'den Türk dünyasına sanat yolculuğu! İşin uzmanları yorumluyor
Real Madrid’in yıldızlarının alacağı dev prim açıklandı: Arda Güler de oynarsa kazanacak
Real Madrid’in yıldızlarının alacağı dev prim açıklandı: Arda Güler de oynarsa kazanacak