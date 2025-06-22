Kaplumbağayı alevlerden polis çekip aldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat Erbaa’da trafik polisleri, ot yangınında mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı. Suyla serinletilen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı.

Olay, saat 13.00 civarında D-100 karayolu Erek Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, yol kontrolü yaparken yol kenarında başlayan ot yangınına müdahale etti.

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Polisler kovalarla yangını söndürürken, alevler arasında sıkışan bir kaplumbağayı gördü. Yangından kurtarılan kaplumbağayı bir polis memuru suyla serinletti.

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Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İlk müdahalesi yapılan kaplumbağa, ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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