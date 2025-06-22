Kaplumbağayı alevlerden polis çekip aldı!

Olay, saat 13.00 civarında D-100 karayolu Erek Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, yol kontrolü yaparken yol kenarında başlayan ot yangınına müdahale etti.
Polisler kovalarla yangını söndürürken, alevler arasında sıkışan bir kaplumbağayı gördü. Yangından kurtarılan kaplumbağayı bir polis memuru suyla serinletti.
Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İlk müdahalesi yapılan kaplumbağa, ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.