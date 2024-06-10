Kaportacı 12 metrelik direği dikti üzerine ev yaptı. Karadeniz fıkrası gibi olay

Rize'de merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap ev yapmaya karar veren 38 yaşındaki kaporta ustası Cihat Çelik, bundan tam 6 sene önce çalışmalara başladı.

Çocukluk hayali olan evi nasıl inşa ettiği hakkında konuşan Çelik, arkadaşının tavsiyesi üzerine 12 metrelik 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip demir direk satın aldığını söyledi.

Maceracı bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Çelik, bu tarz yapıları çocukluğumdan beri sevdiğini belirterek, başta ihtimal vermediğini ancak hayal gücünü kullanınca her şeyin yerli yerine oturduğunu ve evi yapmaya başladığını söyledi.

"YOLLAR KÖTÜ OLDUĞU İÇİN SÜREÇ UZUN SÜRDÜ"

Tasarladığı evi, direğin üstüne 14 çelik bariyer kullanarak vidaladığını ifade eden Çelik, zeminde taban alanı oluşturulmasının ardından, direği vinç yardımıyla kaldırarak çelik vidalarla yere sabitlendiğini ifade ederken, çalımlara esnasında vincin bazı denemelerde sabitlenilen yerden kalktığını ve yolların kötü olmasından dolayı, vincin gidip gelmesi zor olduğu için sürecin uzun sürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 3 yıl önce evin inşası esnasında devrilen vincin çarpması sonucu kafatası ve omuriliğinde çatlak oluştuğunu söyleyen Çelik, uzun süren tedavisinden sonra omuriliğinde 4 platin olmasına rağmen tekrar çalışmaya başladığını kaydetti.

Çelik, uzun uğraşlar neticesinde girişi yerden 12, çatısı 20 metre yüksekte 70 metrekarelik bungalov evi tamamladığını belirterek, evin 2+1 ve 70 metrekare olduğunu, birinci katın salon, mutfak ve balkondan, ikinci katın ise banyo, tuvalet ile biri çocuk odası olmak üzere 2 odadan oluştuğunu aktardı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ BAŞARMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığın belirten Çelik, hayalinin bu manzaraya bakmak olduğunu ve çektiği onca sıkıntı ve stresi rağmen hayaline ulaşmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Evde halen çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çelik, yağmurlu havada da kullanabilmek için balkonun üstünü kapatmayı düşündüğünü aktardı.

İlginç evlerle ilgili internette araştırma yaptığını anlatan Çelik, "12 metre tek direk üzerine böyle bir yapı yok. Onun vermiş olduğu bir huzur var. Olmayan bir şeyi başarmış oldum" diye konuştu.