Kapsam dışına çıkarılacaklar. Mehmet Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleriyle başladıkları uygulamalardan olan "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek, "Yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de enflasyon muhasebesi en son 2004 hesap dönemine dair bilançolarda uygulanmış, 2021 hesap dönemi sonuna kadar, şartların gerçekleşmemesi sebebiyle yeni bir düzeltme olmamıştı.

2021’in sonunda ise enflasyon düzeltmesi şartları belirlendi. 2021’in sonunda yapılması gereken enflasyon düzeltmesine hazır olmadığını belirten meslek mensupları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler sonrasında konu TBMM gündemine geldi.

Bakan Şimşek, yapılan yasal düzenlemeyle 2021 ve 2022’de enflasyon düzeltmesinin uygulanmadığını, uygulama 2023’ün sonuna kadar ertelendiğini söyledi.

Şimşek, daha sonra iş dünyası ile yapılan toplantılarda yine meslek kuruluşları tarafından 2023’ün sonunda mutlaka enflasyon düzeltmesi yapılması, 2024’te de devam edilmesi istendiğini, yapılan istişareler esnasında Bakanlık olarak gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Şimşek, 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançoların düzeltildiğine vurgu yapılarak, 2024 yılı ikinci geçici vergi sürecinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme sürelerini de mükelleflere zaman tanımak maksadıyla önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzattıklarını anımsattı.

Şimşek, söz konusu meslek kuruluşlarının, ilgili dönemde enflasyon muhasebesi sebebiyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmemiş durumdakilerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, TOBB, MÜSİAD ve TÜRMOB'un bulunduğu son istişare toplantısında, küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini temin etmek için yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Şimşek, "TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, TÜRMOB gibi iş dünyası ve meslek kuruluşlarının talepleri üzerine uygulamaya aldığımız 'enflasyon muhasebesi'nde yeni bir aşamaya geldik. Küçük işletmelere yönelik aldığımız kararla, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz. 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Konuya yönelik hazırlanan tebliğ taslağının yayımlanmak amacıyla Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini söyleyen Şimşek, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarındaki brüt satışları 50 milyon TL’nin altında olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024’ün ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini vereceğini, buna dönem sonu bilançolarını eklemeyeceklerini söyledi.

Şimşek, kapsama giren mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanların düzeltme beyannamesi vermesi gerekeceğini söyleyerek, düzeltme beyanlarını 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükellefler herhangi bir ceza veya faiz ödemeyeceklerini söyledi.

YATIRIM YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN YENİ MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bakan Şimşek, enflasyon düzeltmesinin, yatırım finansman giderlerinin maliyetlere eklenmesiyle üretime geçilmeden ilave vergiye sebep olduğu tartışmalara da dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

ENFLASYON MUHASEBESİNİN ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişimler neticesinde mali tabloların gerçek durumu gösterir şekle gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması olarak belirleniyor.

Bilançolarında aktif hesapları güçlü mükellefler bu varlıklarını sermayeleriyle edinmişlerse enflasyon düzeltmesinden pozitif yönde etkileniyor, vergi yükleri hafifliyor.

Borçları fazla mükellefler ise borç kaleminin düzeltmeye tabi olmamasıyla olumsuz etkileniyor, ilave vergi ödemeleri söz konusu olabiliyor.

Bakanlık tarafından çalışılan tebliğle sermayeden ziyade yabancı finansman kaynakları kullanarak faaliyetlerini sürdüren ve uygulamadan daha fazla olumsuz etkilenme potansiyeli bulunan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi çerçevesinden çıkarılması, bu mükelleflerin hesap dönemi sonunda düzeltme yapmaları ve uygulamadan daha az etkilenmeleri hedefleniyor.