Kapsüllü ATMACA füzesi ateşlendi! Dünyada sayılı ülke bu kabiliyete sahip

Roketsan, ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltıdan atılacak versiyonu olan “Kapsüllü ATMACA”nın atış testi, TCG PREVEZE Denizaltısından başarılı bir şekilde yapıldı.

Torpido tüpünden fırlatılan Kapsüllü ATMACA füzesi, test sırasında başarılı bir şekilde su yüzeyine çıktı ve ilk aşama katı yakıtlı motoruyla irtifa kazandı.

Bu gelişme ile birlikte Türkiye, denizaltıdan gemisavar füze atan sayılı birkaç ülkeden birisi oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) test atışına yönelik, "Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Savunma Sanayiimizin kahramanlarını kutluyoruz." şeklinde açıklama geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün test atışının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi." dedi.