Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıkan teknenin kaptanı Ali Aslan (32), hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Yat Limanı'nda dün gece 'Dream A' adlı kamaralı tur teknesinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tekneyi saran alevler, vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından söndürüldü.

YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Teknede yapılan kontrollerde Ali Aslan'ın yanmış cesedi bulundu. Aslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekne yangını ile ilgili soruşturması sürüyor.

kaptani-oldugu-teknede-cikan-yanginda-yasamini-yitirdi-7555-dhaphoto2.jpg

kaptani-oldugu-teknede-cikan-yanginda-yasamini-yitirdi-7555-dhaphoto3.jpg

kaptani-oldugu-teknede-cikan-yanginda-yasamini-yitirdi-7555-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
CHP kurultayında sık sık sloganlar atılınca İmamoğlu müdahale etmek zorunda kaldı Gündem
CHP kurultayında sık sık sloganlar atılınca İmamoğlu müdahale etmek zorunda kaldı
Fenerbahçeli taraftarlar stattaki yerini aldı. Derbi başlamadan coşku başladı Spor
Fenerbahçeli taraftarlar stattaki yerini aldı. Derbi başlamadan coşku başladı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu Gündem
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Samsun'u hayata döndüren adam: Schindler. Volkan Aliakar yazdı Spor
Samsun'u hayata döndüren adam: Schindler. Volkan Aliakar yazdı
Depremzede öğretmen yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu Gündem
Depremzede öğretmen yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Gündem
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Gümüşhane'de 'borç alacak' tartışması: 1 ölü Gündem
Gümüşhane'de 'borç alacak' tartışması: 1 ölü