Kaptanın denize düşüp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Kaptanın denize düşüp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Boğazı’nda denize düşerek hayatını kaybeden kılavuz kaptan Oğuz Kök’ün Boğaz’a düştüğü anlar ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere “Ah be kaptanım ne yaptın böyle...” yorumu yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaptan Kök'ün denize düştüğü görülüyor.

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BOĞAZDA DÜMENİ KİLİTLENEN GEMİYİ DURDURMUŞTU

Öte yandan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

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